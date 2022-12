L'UGTG et le Collectif des organisations en lutte plus que jamais mobilisés pour défendre les militants menacés par la Justice

Ils avaient annoncé qu'ils seraient dans les rues de Pointe-à-Pître ce samedi. Une nouvelle mobilisation aux accents différents puisqu'il s'agissait avant tout de protester contre ce que tous estiment être une répression syndicale. Le sort des cinq hommes mis en cause par la justice étant désormais connu, les manifestants comptaient surtout démontrer leur détermination

FJO. avec L. Guiolet-Oulac et J-M. Mavounzy •

Déterminés, ils le sont. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les militants du Collectif d'organisations en lutte contre l'obligation vaccinale comptaient bien se faire entendre. Ce vendredi, ils ont appris leurs sort des cinq mis en cause. Des décisions largement publiées et commentées dans la presse :

. • ©E. Stimpfling

. • ©E. Stimpfling

Didier Dyvrande qui se trouvait parmi les manifestants ce samedi matin, prêt à se défendre avec son organisation syndicale contre toute action judiciaire qui pourrait le viser.

DIDIER DYVRANDE DELEGUE SYNDICAL UGTG • ©Guadeloupe

L'affaire qui avait déjà provoqué une mobilisation devant les locaux de la Police Judiciaire au Morne Vergain, a pris ensuite un nouveau tour avec, d'une part, les accusations de Me Maître Joselaine Gélabale quant au fait qu'elle aurait été bousculée par les policiers et de l'autre, par le déplacement en Martinique des cinq mis en cause.