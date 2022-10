La colère des parents d'élèves de l'école Léogane aux Abymes après l'annonce de la fermeture d'une classe de CM2

Des parents en colère, des élèves avec des panneaux de revendications, des enseignants compréhensifs dans la cour, c'est l'image que donnaient ce matin les abords de l'école Léogane.

C'est qu'en bloquant l'école Léogane des Abymes ce matin, les parents d'élèves ont avant tout voulu exprimer leur crainte de voir se dégrader la qualité d'enseignement qu'ils estiment avoir droit dans cette école.

La semaine dernière, nos enfants sont sortis de la classe en pleurs, et on a appris que leur maîtresse allait les laisser, que du coup il y aurait une classe de CM2 qui serait supprimée, la leur d'ailleurs, et qu'ils auraient fait une classe à double niveau, c'est à dire CM1/CM2 et une classe de CM2. Du coup par rapport à ça on a décidé de bloquer l'école afin que le Rectorat ou que les autorités compétentes puissent prendre en compte notre demande, à savoir, la réouverture de cette classe avec la même maîtresse. Jusqu'à présent on nous fait comprendre que nous sommes des privilégiés, qu'il y a assez de professeurs pour le nombre d'élèves, que limite on ne pense pas aux autres, alors que concrètement nous sommes en REP, donc les enfants ont certaines difficultés, et vraiment, deux classes de CM 2 et deux classes de CM1, c'était l'idéal.