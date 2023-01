"La Fée" Edith Lefel nous quittait, il y a 20 ans

Beaucoup se souviennent de ce 20 janvier 2003... Et de l'annonce du décès d'Edith Lefel, "la Fée", à l'âge de 39 ans. La chanteuse aura marqué de son empreinte le zouk et plusieurs générations. 20 ans après sa disparition, elle demeure l'une des icônes de la musique antillo-guyanaise.

Yasmina Yacou •

Le 20 janvier 2003, l'annonce du décès d'Edith Lefel telle une onde de choc laisse la communauté antillo-guyanaise abasourdie et triste. La diva du zouk s'en est allée, à l'âge de 39 ans, d'un infarctus survenu dans son sommeil à Dreux (Eure-et-Loir).

Si jeune... Alors qu'elle préparait sa prochaine grande scène, l'Olympia, en mai 2003.

La musique, une passion

Née à Cayenne, le 17 novembre 1963, d'une mère guyanaise et d'un père martiniquais, Edith dont le prénom est en souvenir du cyclone du même nom, vit les premières années de sa vie en Guyane. 3 ans après sa naissance, sa famille s'installe en Martinique. A l'âge de 14 ans, elle s'envole pour l'Hexagone, où elle passera une grande partie de sa vie. C'est avec son frère, Laurent, guitariste, qu'elle fait ses premiers pas dans le monde de la musique.

Mais sa carrière débute véritablement en 1984 et une tournée dans la Caraïbe avec Jean-Michel Cabrimol et le groupe La Mafia.

En 1987, elle est choriste de Philippe Lavil, de Malavoi, .. Elle fait d'ailleurs sa première grande scène avec l'orchestre, au Zénith. C'est aussi avec ce groupe emblématique qu'elle interprète le tube "la Sirène" en 1990.

Elle enregistre aussi de nombreux duos. "Sos Mémé" avec Ralph Thamar ou "Piti kouté gran", avec son compagnon Ronald Rubinel. Ces deux titres figurent sur son premier album "La Klé" sorti en 1988. Album pour lequel elle recevra un prix de la Sacem.

Elle rencontre aussi un vif succès avec le titre "Ich manman" avec Jean-Luc Alger.

En 1992, c'est la consécration... Elle décroche un nouveau trophée Sacem, celui de la meilleure chanteuse pour son deuxième album "Mèci" sur lequel figure le titre "Marie".

La chanteuse ne souhaite pas parler que d'amour dans ses chansons. Elle aborde différents thèmes, la vieillesse, la maladie, la perte d'un enfant...

Sa carrière connaît de beaux succès. En 1996, elle chante à l'Olympia. Prestation dont elle tire un album live. Deux ans plus tard, elle interprète avec Jean-Jacques Goldman, "Chanson d'amour". Il l'accompagne sur sa tournée en 1999.

En 2000, elle reçoit la médaille nationale de l'Ordre du Mérite.

Les adieux à Edith

Au gré de ses 10 albums et nombreuses collaborations, elle devient l'une des artistes les plus appréciées. Sa mort provoque une vague d'émoi au sein de la communauté, et bien au-delà.



Ses obsèques sont un moment de tristesse immense pour sa famille, ses jumeaux, Chris et Matthieu, ses amis, mais aussi un moment de communion pour tous les Antillais, Guyanais et amoureux des chansons et de la voix d'Edith Lefel.

L'église Saint-Sulpice à Paris ne peut accueillir la foule venue assister à ses obsèques. Dans le froid, ils sont nombreux à écouter la messe retransmise sur des hauts-parleurs.

C'est sous les applaudissements que son cercueil quitte l'église, en route vers sa dernière demeure.

Edith Lefel est enterrée au cimetière du Père Lachaise, à Paris, où se sont massés des centaines d'anonymes, venus lui rendre un ultime hommage.

©Jean Ayissi / AFP



Elle repose à quelques centaines de mètres de l'une de ses idoles, Edith Piaf. Comme elle le désirait...

La tombe d'Edith Lefel au Père Lachaise à Paris • ©LS et Joël Saguet

Ses fans ne l'oublient pas et année après année viennent se recueillir sur sa tombe, la plus fleurie du cimetière.