La Gosiérienne Ti Kamé, Irène Martial, a 113 ans

Quand vient la fin du mois de juin, les Gosiériens ont désormais une habitude ancrée dans leur calendrier : se préoccuper de la santé de leur doyenne. Une doyenne qui, du haut de ses désormais 113 ans, continue de susciter l'admiration de tous les administrés de la commune qui la fête grandement ce mardi.

A 113 ans, Ti Kamé est probablement la grand-mère d'un grand nombre de Gosiériens. Grand-mère directe puisque, de par son nom complet Irène Martial, Ti Kamé porte un patronyme très commun au Gosier. Grand-mère indirecte parce que, à mesure que le temps passe, sa formidable longévité en fait une référence pour tous.

Il y a deux ans, elle n'avait exprimé qu'un sel regret, celui de ne pas pouvoir fêter cet anniversaire en compagnie de sa très chère soeur Léonne, sa cadette de deux années. Mais elle vivait avec une grand plaisir la présence de ses enfants, au nombre desquels sa fille alors âgée de 91 ans, mais aussi, ses petits et arrières petits-enfants. Autant de visages qui parlaient à eux seuls de son histoire à elle.

Depuis, Léonne s'en est allée et la santé de Ti-Kamé s'est dégradée. Mais elle tient malgré tout et sa famille ne voulait pas louper l'occasion de l'honorer, sachant qu'en la matière, chaque jour passé est un instant de plus gagner sur le temps.

En la matière, c'est Céline Rosette, l'une de ses filles, qui s'occupe d'elle. Et justement, elle a appris à faire avec le temps.

Alors autour du lit, cette année encore, on se raconte les meilleurs souvenirs partagés avec Ti-Kamé. Parce qu'elle a su marquer chaque génération de la famille

Chez les Martial, ceux de la famille proche comme ceux des branches plus lointaines, on avait un évènement à fêter aujourd'hui et personne ne l'a manqué. La plus ancienne de tous les Martial de l'instant présent fête ses 113 ans.