La Guadeloupe comptait 383 559 habitants au 1er janvier 2020

La division régionale de l'INSEE vient de publier une photographie de la population légale de l'Archipel guadeloupéen en date du 1er janvier 2020. Une population qui continue de diminuer. Depuis 2014, la population de l’archipel diminue en moyenne de 0,7 % par an, soit près de 2 800 habitants de moins tous les ans.

Guadeloupe La 1ère •

Pour l'INSEE, cette baisse de la population s’explique par un plus grand nombre de départs que d’arrivées sur le territoire et par un faible excédent naturel entre 2014 et 2020.

Seule la commune du Lamentin connaît une croissance démographique significative sur la période. Au contraire, les populations des Abymes, Saint-François et Sainte-Rose diminuent sensiblement.