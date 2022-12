Démographie : le grand écart des Outre-mer

La population française augmente toujours, mais de moins en moins vite. Les situations sont très contrastées d'un territoire à l'autre : si c'est en Guyane que la population augmente le plus, c'est en Martinique et en Guadeloupe qu'elle décline le plus vite.

Au 1er janvier 2020, la France comptait 67,16 millions d'habitants, hors Mayotte. La croissance de la population française s'atténue dans presque toutes les régions, selon des chiffres portant sur 2020 publiés par l'Insee. La population française s'est accrue en moyenne de 0,3% chaque année entre 2014 et 2020, soit 209 000 habitants supplémentaires chaque année. Entre 2009 et 2014, la population avait augmenté de 0,5% par an en moyenne.

En Outre-mer, la situation est très contrastée : les territoires où la population augmente le plus et ceux où elle diminue le plus sont tous ultramarins.

C'est en Guyane que la population augmente le plus

La région qui a vu sa population le plus augmenter est la Guyane (+2,1%), suivi de la Corse (+1%) et de l'Occitanie (+0,7%). La contribution du solde naturel, soit la différence entre le nombre de naissances et de décès, à la croissance démographique baisse dans toutes les régions, sauf en Guyane.

La diminution du solde naturel est due à la fois au plus grand nombre de décès (avec l’arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du baby‑boom) et au recul des naissances. Insee

À La Réunion, la population augmente légèrement (+ 0,4 %). L’évolution résulte d’une combinaison de deux phénomènes opposés : les soldes naturels y sont élevés, mais les soldes migratoires, soit la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties dans l'année, sont particulièrement négatifs.

Aux Antilles, la population décline plus vite qu'ailleurs

À l'inverse, c'est en Martinique et en Guadeloupe que la population a le plus baissé, perdant respectivement 1% et 0,7%. En Martinique, de "nombreux départs, vers la France métropolitaine essentiellement, concernent en grande partie les jeunes qui poursuivent des études ou cherchent un emploi". Ces départs ne sont pas compensés par un nombre de naissances supérieur aux décès. On retrouve également ce phénomène en Guadeloupe, explique l'Insee.

Plus largement, les villes continuent globalement d'attirer des habitants. Au niveau national, la population a augmenté deux fois plus vite dans l'espace urbain que dans l'espace rural.