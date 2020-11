La Guadeloupéenne Audrey Delin est la "Top recruiter 2020" de Montréal !

Tête bien pleine, travailleuse et un brin chanceuse, Audrey Delin concrétise tous ses projets professionnels, à Montréal, après un Bac obtenu en 2009, au Jardin d'Essai, aux Abymes. La jeune chasseuse de têtes vient d'être nommée "Top Recruiter 2020" de sa ville d'adoption.

Audrey : jeune femme active, couronnée de succès

C'est jamais lisse, de toute façon ! D'autant plus qu'être étudiant à l'étranger (donc ni en France ou en Europe) cela coûte cher. Sans ma mère, qui a toujours été là, qui m'a toujours poussée et qui a tout financé, cela n'aurait pas été facile. C'est toujours un effort d'arriver dans une grande métropole, où on est étrangère. Le climat... tout est différent. Mais, quand même, j'ai fait de très belles rencontres. Montréal est une ville estudiantine très accueillante. Donc, je trouve que je suis chanceuse. J'ai eu beaucoup d'amour, avec ma famille derrière moi. Audrey Delin

C'est le marché le plus agressif, les technologies. Les profils sont rares. A mon poste, je fais du 360, c'est à dire que je m'occupe autant du coté business, que de la chasse de têtes. Et, effectivement, c'est un métier qui demande d'être toujours à jour, en matière de technologies, et d'aimer les gens, tout simplement, car on est sans arrêt dans le contact humain. On crée des matchs. Il faut être passionné, persévérant et apprendre continuellement. Audrey Delin

Je reviens régulièrement me ressourcer en Guadeloupe, car j'ai encore ma chambre d'enfant chez ma mère ; au moins deux fois par année ! Audrey Delin

Le concours "Top Recruiter"

Audrey Delin a grandi à Pointe-à-Pitre et a obtenu son baccalauréat à 18 ans, au "Jardin d'Essai", aux Abymes, en 2009. La jeune Guadeloupéenne rêvait déjà, à l'époque, de partir à l'étranger, pour se frotter à d'autres horizons. Son diplôme en poche, elle s'est donc immédiatement envolée vers Montréal, ville qui lui a ouvert les bras de diverses manières.C'est dans cette métropole québécoise, qu'Audrey a suivi ses études supérieures, dans les domaines des ressources humaines, au niveau licence, puis des technologies de l'information (T.I.), jusqu'à un Master en analyse d'affaires en T.I.Un parcours presque sans à-coup, vers la réussite :Modeste, la jeune femme parle peu de son investissement personnel, en termes de travail, pour parvenir à ses fins.La voilà désormais directrice de comptes, au sein de l'entreprise "DELAN - Chasseurs de talents en T.I.".Son travail consiste à allier les meilleurs profils de professionnels, aux postes à pourvoir qui lui sont confiés. Un métier très porteur, en Amérique du Nord, du fait de l'étendu du marché de l'emploi.Dans ce domaine très concurrentiel, la business woman s'épanouit et s'illustre brillamment :Sa Guadeloupe natale n'est, pour autant, jamais loin, dans son esprit :Les prix "Top Recruiter" récompensent des recruteurs et des chasseurs de têtes Nord-Américains exceptionnels, qui méritent d'être reconnus.Ce concours vise à permettre aux meilleurs recruteurs de s'élever au sommet, d'être découverts et de s'engager activement, avec les responsables du recrutement et les candidats de haut niveau.Ce n'est pas par hasard qu'Audrey a été repérée. Son entreprise l'a inscrite au concours.Dès sa nomination, elle a fait la fierté des siens : de sa famille de sang, bien sûr, mais aussi de sa famille de cœur, dont ses collègues et sa hiérarchie :Pour délibérer, les juges du concours évaluent les critères suivants : authenticité, performance, passion, connexion authentique, confiance, professionnalisme. Par ailleurs, ils s'appuient sur des témoignages et recommandations : ceux des firmes qui ont fait appel aux services des personnes en compétition, mais aussi des candidats ayant été insérés.Là aussi, Audrey a reçu une pluie d'éloges ! Près de 60 recommandations ont été rédigées spotanément. Elles sont consultables en cliquant ici , mais aussi ci-dessous :

Recommandations Audrey Delin

Audrey est le meilleur recruteur. Je souhaite à tout le monde de croiser un jour son chemin. Sandra Petit, candidate.

Le meilleur service que j'ai jamais eu. J'ai hâte de faire plus d'affaires. Anika Nicholas, cliente, Société ERICSSON

Audrey est le recruteur dont rêve chaque candidat et client. Vraiment intéressé à connaître la personne, derrière le candidat, de l'université aux derniers postes et réalisations. Connaissant intuitivement une bonne adéquation, entre la position du client et le candidat, mieux que les 2 parties directement impliquées. Un plaisir de parler et d'échanger rapidement et précisément, en tant que candidat ou client. Isabel Maicas, candidate.

Audrey est unique en son genre. Dire qu'elle est passionnée serait une insulte pour elle, parce que le mot est trop petit. Elle est unique et sa motivation, pour vous aider, est hors de ce monde. Je recommanderais Audrey à quiconque la recherche, pour une carrière. Mettez votre confiance entre ses mains et la récompense que vous récolterez sera incroyable ! Mihai Adam, candidate.



La consécration

Et en voici quelques extraits :Ainsi, Audrey Delin a obtenu le titre de "Top Montreal Recruiter Award Winner 2020" !D'autres ont été primés, dans les villes Nord-Américaines de Calgary, Edmonton, Kelowna, Ottawa, Toronto, Vancouver, Los Angeles, San Francisco et New York City.