"La Maria", un nouveau concept de pension de famille aux Abymes

La Maria a été inaugurée ce vendredi matin à Boisripeaux aux Abymes. C'est un centre d’hébergement géré par l’association ALEFPA-SIANKA, et pour l’occasion les directions nationales et régionales ont fait le déplacement pour visiter la structure et rencontrer salariés et bénéficiaires.

M. Bastide et O. Duflo avec FJO. •

Les femmes en situation de précarité peuvent désormais y trouver refuge. La pension de famille « la Maria » est opérationnelle depuis le 24 octobre. Mais elle a été inaugurée seulement ce vendredi 3 novembre 2023.

Cette pension située dans le quartier de Boisripeaux aux Abymes est gérée par l’association ALEFPA, l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie. Ce centre dispose de 9 appartements (des T1 et T2) et il peut accueillir jusqu’à 12 personnes, en situation de précarité. Des personnes qui sont accompagnées dans leur parcours de réinsertion sociale et professionnelle. Cinq personnes y logent actuellement, comme Marie Hélène Renaud, une jeune femme en rupture familiale. Mickaël Bastide lui a demandé pourquoi elle était dans ce centre d’accueil.



(A voir ou à revoir ici) Un mot de circonstance pour l'ouverture de cette pension de famille "La Maria" • ©O. Duflo

