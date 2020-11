La Semaine nationale de la sécurité des patients déclinée à la clinique de Choisy, réalité virtuelle à l'appui !

Les acteurs de la clinique et du domaine de Choisy, au Gosier, sont pleinement mobilisés, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des patients, qui se tient de ce lundi 23 au vendredi 27 novembre. Les nouvelles technologies se sont invitées, sur place, au service de la qualité des soins

Compte-tenu du contexte sanitaire, le Ministère des solidarités et de la santé a pris la décision d'annuler la dixième édition de la(SSP), qui devait avoir lieu, partout en France, du 23 au 27 novembre 2020. Cet événement se traduit, en temps normal, par une campagne de sensibilisation, dont les objectifs sont de sensibiliser l’ensemble des publics aux enjeux de la sécurité des soins et de favoriser un dialogue entre usagers, patients et professionnels de santé.Mais, malgré cette annulation, les établissements de Choisy, au Gosier, clinique et domaine, ont tenu à réaffirmer, cette année, leur engagement pour des soins de qualité.Alors que les professionnels de santé des établissements de Choisy sont fortement mobilisés, depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a semblé opportun, à la direction, d'organiser cette manifestation, synonyme de "vent de fraîcheur".C'est aussi l'occasion de rappeler des messages en faveur de la sécurité des soins, comme l'a indiqué, à Bruno Pansiot-Villon, Adrien Niberon, directeur des soins à la clinique de Choisy :Voici le programme de cette Semaine de la sécurité des patients 2020, dans les établissements, clinique et domaine, de Choisy :Aujourd'hui, ce lundi 23 novembre et jeudi 26 novembre 2020, sont des jours consacrés à l'utilisation d'une chambre des erreurs virtuelle. Il s'agit d'un casque de réalité virtuelle, qui plonge les participants, à savoir les professionnels de santé de Choisy, dans une chambre dans laquelle des erreurs sont glissées. Elles concernent :Aux utilisateurs de cet outil d'innovation de chercher et trouver les erreurs ! Le débriefing permet d'aborder la formation professionnelle, sous l'angle de la simulation et du jeu, mais "dans le plus grand sérieux", tient-on à préciser, au sein des établissements de santé !Pour Mélanie Ajavon, chargée de formation, à la clinique de Choisy, il y a beaucoup d'avantages à utiliser cette technologie. Elle l'a dit à Bruno Pansiot-Villon :Francelise Abela a apprécié l'expérience, même si techniquement, cet équipement lui a donné du fil à retordre. Cette infirmière répond à Bruno Pansiot-Villon :​​​​​​​