La Team Moule remporte la 23ème édition du Relais Inter-Entreprises

Salomé Brun, dernière relayeuse de la Team Moule a franchit la ligne d'arrivée en première position. Son équipe a donc effectuer le parcours de 63 Km entre Petit-Bourg et Port Louis en 3heures, 27 minutes et 7 secondes. Un relais Inter-Entreprises qui a choisi de se situer dans les mots "Solidarité et Cohésion"

©Guadeloupe Trois années qu'il ne s'était pas courru en raison de la situation sanitaire. Trois années qui n'ont pas pas été oubliées puisque la thématique choisie pour porter et être portée par cette compétition était justement celle de la "Solidarité et de la Cohésion", "Ansanm, yonnalot pou vansé". Une règle qui aura permis de transcender les difficultés traversées au cours de cette crise sanitaire. On aura aussi noté la présence réelle du parrain de cette édition 2023 du RIE 27 mai, Frédéric Caracas, pour lequel c'était une fête personnelle et collective. Quarante équipes était engagées cette année sur ce Relais Inter Entreprises. Et justement, l'équipe vainqueur de cette année qui n'en en est pas à sa première performance, portait en elle ces valeurs de cohésion et de solidarité, comme un exemple en la matière. ©Guadeloupe La deuxième équipe à avoir passé la ligne d'arrivée est celle de la Ville de Petit-Bourg, en 3 heures 41 minutes et 19 secondes. Elle a ainsi devancé celle de la Riviera du Levant, 3 heures 56 minutes et 23 secondes. Quant à l'équipe de La 1ère, elle est arrivée en 8 ème position en 4 heures 34 minutes et 40 secondes. Equipe de la 1ère • ©Guadeloupe la 1ère Il faut cepedant noter qu'un jeune relayeur de la Poste âgé de 23 ans a dû être pris en charge par les secours et surtout, par l'équepe des relayeurs du SAMU après avoir fait un malase cardiaque durant les 3 derniers kilomètres de course. Médicalisé sur place il a ensuite été héliporté vers le CHUG.

