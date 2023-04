La terre a tremblé à deux reprises en Guadeloupe ce dimanche matin

Réveil légèrement mouvementé pour les Guadeloupéens et pour les populations des îles environnantes. Un premier séisme de magnitude 5.6 a été ressenti à 5h49. L'épicentre est situé à 144 km à l'Est de Saint Barthélemy. Il a été suivi par une seconde secousse de magnitude 4.7 ressentie cette fois à 7h22, particulièrement à Marie-Galante.

FJO. avec Y. Yacou •

Selon l'Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe, le premier de ces deux séismes peut être qualifié de modéré malgré une magnitude de 5.6.

1er séisme du 16 avril 2023 • ©OVSG

L'épicentre du second séisme ressenti à 7h22 a été localisé à 2 km à l'Est de Grand Bourg de Marie-Galante, à 103 km de profondeur.

L'Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe qualifie ce second séisme de léger et en raison de son épicentre, très proche de l'île de Marie-Galante, c'est particulièrement à Marie-Galante qu'il a été ressenti.