Le Département vote un plan de lutte de 10 millions d’euros pour lutter contre la délinquance

Conseil départemental : un plan pour la cohésion sociale et la délinquance

Le département a voté ce jeudi en plénière, un plan pour lutter contre la délinquance. Aves comme but d'améliorer l’intégration sociale et professionnelle et la formation des jeunes.

Des jeunes qui partent à la dérive et une délinquance téméraire Une situation qui entraîne des réactions. Notamment celle du Conseil départemental qui veut agir pour stopper la spirale de la violence qui sévit en ce moment dans l'archipel. Un plan de cohésion sociale d’un montant de 10 millions d’euros pour la prévention de la délinquance a été voté à l'unanimité hier lors de la 2e session plénière.

Une petite difficulté cependant pour l’opposition : le volet formation, car il va falloir composer avec la région dont c’est la compétence.

