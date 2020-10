Le gendarme à l'origine de la mort de Laurent Lafferriere a été mis en examen et suspendu de ses fonctions

La justice a choisi d'agir vite en la matière. Dès l'accident qui a coûté la vie à Laurent Lafferrière et les responsabilités du conducteur ayant été clairement identifiée, après une suspension par la gendarmerie, il a été mis en examen par le parquet de Basse-Terre

E. Stimpfling •

©guadeloupe

Le lieu de l'accident • ©E. Stimpfling

Un père de deux enfants, un athlète singulier

Un pilier du Triathlon s'écroule ..... Laurent Lafferriere vient de nous quitter, percuté frontalement par un véhicule... Publiée par Tri team karaïb sur Jeudi 8 octobre 2020

L'affaire n'aura pas trainé. Le gendarme impliqué dans cet accident a été relevé de ses fonctions et mis à la disposition de la justice. Et au lendemain de l'accident mortel de la route de Vieux Fort, Après l'avoir auditionné, le procureur de la République de Basse-Terre l'a mis en examen pour homicide involontaire aggravé par la circonstance de l'alcool. Il a cependant choisi de le laisser en liberté sous contrôle judiciaire.Laurent Laferrière était connu. A 60 ans, ce professeur d'éducation physique du Collège de l'Anse Poulain à Vieux-Habitants était ausi un adepte confirmé et reconnu du triathlon en Guadeloupe.VOIR AUSSI : Cycliste décédé à Vieux-Fort : un gendarme alcoolisé était au volant de la voiture