Le Karacoli Beach & Spa, condamné par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour destruction d’un site de ponte de tortues marines

La société installée sur la plage de Grande Anse à Deshaies se voit condamnée à payer une lourde amende de 375000€ et devra même, dans les trois mois qui viennent, quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 1500€ par jour.

O. Lancien avec FJO. •

C'est l’aboutissement d’une procédure judiciaire ouverte par le service départemental de l’office français de la biodiversité et qui a trouvé son épilogue au tribunal judiciaire de Basse-Terre à la fin du mois d'avril 2023..

Il est en effet reproché au Karacoli d’avoir, en 2019, "réalisé des travaux non autorisés pour enfouir des enrochements et des gaines électriques afin de proposer aux clients une vue imprenable sur la mer."

De tels travaux auraient nécessité un apport préalable de la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, la DEAL. Cette dernière aurait alors instruit le dossier et, si sa conclusion était positive, la préfecture aurait émis un arrêté pour autoriser les travaux. Mais cela n'ayant pas été fait, les travaux du Karoli étaient illégaux.

Selon la décision du tribunal, ces travaux ont porté atteinte à la végétation naturelle. Le Karacoli Beach & Spa qui est installé sur cet emplacement depuis plus de vingt ans, a désormais trois mois pour retirer son établissement de la plage et remettre en état le milieu, sous peine d'avoir à payer 1 500 euros d’astreinte journalière La société doit également verser une amende de 375 000 euros.