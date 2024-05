Le Lycée Chevalier Saint Georges se dote de sa propre unité de production d'eau

L'inauguration a eu lieu ce jeudi matin. Installée à l'entrée du Lycée Polyvalent Chevalier de Saint Georges, la toute nouvelle unité industrielle de production d'eau sécurisée et reminéralisée va permettre de pourvoir au besoin en eau potable de la communauté scolaire, quelles que soient les circonstances de la distribution du réseau. Une première qui pourrait être suivie par d'autres établissements et aussi par des communes ou des communautés de communes de l'archipel.

FJO. avec R. Defrance •

Le concept mérite d'être expliqué et compris. Dans un archipel où les problèmes de distribution d'eau potable sont récurrents, la décision du Lycée Polyvalent Chevalier de Saint Georges d'installer une telle unité production d'eau devrait faire école.

Usine de production d'eau lycée Chevalier de Saint Georges • ©R. Defrance

D'abord par la nature d'eau qui y sera produite et distribuée aux élèves. Elle est en effet définie comme étant sécurisée et reminéralisée. Une notion que les promoteurs techniques de l'usine souhaitent expliquer à toute la Guadeloupe. Ils y voient en effet une solution non négligeable pour de nombreuses communes ou, pour le moins, pour les usagers.

©Guadeloupe

Et cette préoccupation relative à la qualité de l'eau s'étend aussi à la qualité des bouteilles qui seront utilisées par les consommateurs de la communauté scolaire. Ce sont en effet des bouteilles en plastique végétal qui sont donc réutilisables et surtout, biodégradables. Le lycée estime ainsi être le

premier lycée de Guadeloupe à s'engager ainsi au quotidien pour la diminution des déchets plastiques pétrochimiques et pour la préservation de nos ressources. Marius Claude Proviseur du Lycée Chevalier de Saint Georges

©Guadeloupe

Adossés à l'unité de production, un réservoir de stockage en inox interne et une citerne en externe, devraient garantir la production d'eau même en cas de coupures d'eau.

D'ores et déjà, de multiples extensions du projet sont envisagées. Dans quelque temps, une autre unité devrait être installée dans l'espace d'un centre commercial et, par le biais d'une carte prépayée, permettre aux consommateurs de s'approvisionner librement eau potable.

Passé cette première journée d'inauguration, le geste pour remplir sa bouteille d'eau aux fontaines de l'unité de production devrait très vite devenir familier pour les élèves du lycée Chevaler Saint Georges. Ce que l'établissement définit comme

"une mise en cohérence de nos objectifs environnementaux et de nos actions quotidiennes." Lycée Chevalier de Saint Georges