Le nouveau directeur de la police d'Haïti promet d'imminentes opérations antigangs

Le chef de la police nationale haïtienne et le dirigeant kenyan de la force multinationale de sécurité, entendent travailler en étroite collaboration, pour faire reculer l’insécurité en Haïti, pays en proie à la violence de gangs de longue date. Leur mission doit commencer par la neutralisation de ces bandes armées. Promesse a été faite d’opérations imminentes.

Guadeloupe La 1ère, avec l'AFP •

Le nouveau directeur de la police d'Haïti a promis, lundi 8 juillet 2024, des opérations imminentes pour neutraliser les gangs qui terrorisent le pays. Ce discours, la première prise de parole publique de Rameau Normil depuis sa nomination à la tête de la police nationale haïtienne fin juin, a été prononcé lors d'un point presse avec le commandant du contingent kényan de la force multinationale de sécurité.

Les opérations seront réalisées incessamment. Un matin, la population va se réveiller et constater que des bandits seront stoppés par la police (...). Pour des raisons stratégiques, on ne va pas annoncer comment on va procéder. Rameau Normil, nouveau directeur de la police d'Haïti

Ce haut fonctionnaire remplace Frantz Elbé, évincé mi-juin, sa gestion de la lutte contre les gangs étant très critiquée.

Haïti souffre depuis plusieurs mois, voire années, de la violence de groupes armés, qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince et des axes majeurs du pays. Cette violence a resurgi en début d'année et poussé le premier ministre contesté Ariel Henry à démissionner.

Une mission multinationale menée par le Kenya et soutenue par l'ONU doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre les bandes armées. Un premier contingent est arrivé en Haïti le 25 juin.

Des réunions de travail avec le contingent kényan sont actuellement menées, pour aborder de façon efficace et efficiente la problématique de l'insécurité, a indiqué Rameau Normil.

Nous avons une mission et nous nous sommes engagés à l'exécuter. Nous allons faire au mieux de nos capacités et viser le succès (...). Il s'agit d'assurer le rétablissement de la paix dans tout le pays. Et nous avons l'intention d'y parvenir en travaillant en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes et les partenaires locaux et internationaux qui s'engagent en faveur d'un nouvel Haïti. Godfrey Otunge, commandant du contingent kényan

Godfrey Otunge n'a toutefois pas précisé quand doit arriver le prochain contingent de la force multinationale d'appui, qui s'ajoutera aux 200 officiers kényans déployés sur le terrain.

Des avions militaires transportant notamment des chars blindés ont atterri ce week-end à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince, a pu constater un correspondant de l'Agence France Presse (AFP).