Le père Philippe Guiougou, vicaire général du diocèse de Saint-Denis, est le nouvel évêque de Guadeloupe

C'est ce lundi matin, à midi heure de Rome, que la nouvelle a été annoncée. Le diocèse de Guadeloupe a un nouvel évêque. Le père Philippe Guiougou s'apprête désormais à succéder à Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque émérite de Guadeloupe.

FJO. •

"J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie et beaucoup d'appréhension aussi, ce n'est pas une petite nomination", a réagi le nouvel évêque de Guadeloupe, le Père Philippe Guiougou. Après près de deux années, depuis la démission de Mgr Jean-Yves Riocreux le 13 juin 2021, la Guadeloupe a un nouvel évêque.

C'est d'ailleurs Mgr David Macaire, archevêque de Fort-de-France et administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe, qui l'a annoncé à 6h ce lundi matin. Le pape François a donc choisi Philippe Guiougou pour présider aux destinées de l'Église catholique en Guadeloupe.

Ordonné prêtre à Saint-Denis, en région parisienne, le 27 juin 2004, le nouvel évêque est originaire de Pointe-à-Pitre, des Abymes et de Baie-Mahault, comme il se définit lui-même. Il est né effectivement à Pointe-à-Pitre le 8 juin 1973, a grandi à la Cour Fleurette, non loin du rond-point de Miquel à Vieux-Bourg, mais c'est désormais à Baie-Mahault que sa famille vit.

"J'ai quitté la Guadeloupe il y a plus de 25 ans, mais j'y retourne chaque année, notamment pour voir ma mère. Je reste un long mois, ce qui me permet de rester immergé dans la vie guadeloupéenne, il n'y a pas de rupture", détaille le père Philippe Guiougou.



Philippe Guiougou est le benjamin d'une famille de huit enfants. SAprès l'obtention d'un BTS en informatique industrielle, il a choisi de quitter la Guadeloupe pour l'hexagone. Après son service militaire effectué au sein de l’armée de l’air, il entre au séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour ses études de philosophie et de théologie de 1998 à 2003, et en 2004, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Denis.

Une carrière en région parisienne

Il a quitté la Guadeloupe en 1995 et c'est là où la vocation qui l'avait déjà effleuré durant son adolescence, et particulièrement avec la communauté Jésus Sauveur à Baie-Mahault, elle va se faire plus concrète. Après son ordination, il occupe plusieurs fonctions en région parisienne : modérateur de l’équipe pastorale de l’unité pastorale de Saint-Denis. L'île Saint Denis et modérateur de l’équipe en charge pastorale (ECP) de Sainte-Geneviève de la Plaine Saint Denis (2020 – 2023), vicaire général de Saint-Denis-en-France (2019).

Il a été en mission d’étude au Centre Sèvres (Cycle Croire et Comprendre) (2018), curé des paroisses de Bobigny (2012 – 2018), vicaire épiscopal pour les jeunes (2010 – 2019), membre du conseil épiscopal (2010 – 2023), vicaire des paroisses de Bondy (2004 – 2012).

Il reste cependant proche de tout ce qui le rattache à la Guadeloupe, et notamment la culture guadeloupéenne. Il s'est même mis au Gwoka, et le joue très régulièrement dans un groupe antillais de la région parisienne.

Mgr Philippe Guiougou dans le cadre de sa mission de Vicaire Général du diocèse de Saint Denis • ©Diocèse de Saint Denis

Ce parcours et peut-être aussi son attachement au diocèse de Guadeloupe où il venait officier durant les vacances afin d'en profiter pour s'occuper de sa maman, qui a conduit le pape et ses conseillers à le choisir comme évêque du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre.

Une nomination qu'il a accueillie avec un sentiment avec lequel se mêlent l'appréhension et la confiance.

Je vais quitter le département de Saint-Denis et son diocèse que je connais depuis de longues années et pour lequel j’ai œuvré en tant que prêtre. Maintenant, je vais exercer une fonction que je n'ai jamais exercée, c'est un sentiment mêlé entre joie et appréhension. Père Philippe Guiougou

En Guadeloupe, Monseigneur Guiougou mise sur la jeunesse. "La jeunesse est incontournable, on doit s'appuyer sur elle", revendique l'évêque. "Je ne suis pas un sauveur. Je souhaite être le prophète qui essaie d'être témoin de la parole de Dieu, ce que je veux surtout, c'est de ne pas être seul", confit-il.

Mgr Guiougou sera ordonné le 9 juillet prochain, un mois après son cinquantième anniversaire. Jusque-là, Mgr David Macaire continuera sa mission d'Administrateur Apostolique du diocèse de Guadeloupe. Il présidera ce lundi soir la messe Chrismale qui réunira à l'église Saint Pierre et Saint Paul de Pointe-à-Pitre l'ensemble des prêtres et des diacres du diocèse qu'il aura d'ailleurs rencontré auparavant durant la matinée au Moule.