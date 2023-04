Philippe Guiougou, vicaire général du diocèse de Saint-Denis, nouvel évêque de Guadeloupe

Le nouvel évêque de Guadeloupe est un enfant du pays. Philippe Guiougou, vicaire général du diocèse de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a été nommé ce lundi 3 avril 2023 évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) par le pape François. Sa messe d'ordination et d'installation est prévue pour le dimanche 9 juillet.

Jean-Claude Samyde, avec Inès Apetovi •

"J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie et beaucoup d'appréhension aussi, ce n'est pas une petite nomination", a réagi le nouvel évêque de Guadeloupe, le Père Philippe Guiougou, à Outre-mer la 1ère.

Né le 8 juin 1973 à Pointe-à-Pitre, il est originaire de Vieux-Bourg Abymes, précisément de la Cour Fleurette, non loin du rond-point de Miquel. Il a vécu toute sa jeunesse en Guadeloupe jusqu’à l’âge de 21 ans. Il est parti s’installer dans l'Hexagone, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Il a été ordonné prêtre en région parisienne le 27 juin 2004.

Je vais quitter le département de Saint-Denis et son diocèse que je connais depuis de longues années et pour lequel j'ai œuvré en tant que prêtre. Maintenant je vais exercer une fonction que je n'ai jamais exercée, c'est un sentiment mêlé entre joie et appréhension. Père Philippe Guiougou

Malgré la part d'appréhension, il sait où il va car il n'a jamais coupé les liens. "J'ai quitté la Guadeloupe il y a plus de 25 ans, mais j'y retourne chaque année, notamment pour voir ma mère. Je reste un long mois, ce qui me permet de rester immergé dans la vie guadeloupéenne, il n'y a pas de rupture", détaille le père Philippe Guiougou.

"Être au service du peuple de Dieu"

Ce mélange de joie et d'inquiétude, il l'a également confié lors de sa première déclaration à Radio Massabielle (première radio chrétienne de Guadeloupe), une intervention résumée sur le site du diocèse de Guadeloupe. Le nouveau pasteur de notre diocèse a accueilli cette nomination avec beaucoup d’humilité, se demandant s’il serait à la hauteur de ce que le pape François attend de lui.

"Ce sont deux sentiments qui s’entremêlent, mais la confiance l’emporte. Car on se dit qu’on marche à la suite du Christ et des appels successifs que l’on reçoit de l’Église pour être au service des hommes et des femmes, du peuple de Dieu", a-t-il déclaré sur Radio Massabielle.

Vidéo : Les premiers mots de Mgr Philippe Guiougou, au micro de Outremer la 1ere, Jean-Michel Mazerolle et Denis Rousseau Kaplan, à son bureau à l'évêché de Saint-Denis.

Philippe Guiougou, nouvel évêque de Guadeloupe • ©La 1ere : Jean-Michel Mazerolle - Denis Rousseau Kaplan

Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, a adressé un message aux prêtres, aux diacres, aux consacré(e)s, aux fidèles laïcs de son diocèse.

Ce Lundi saint (3 avril 2023) notre diocèse est dans la joie ! Le pape François a nommé le père Philippe Guiougou évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) où il succédera à Mgr Jean-Yves RIOCREUX. C’est l’ensemble de notre diocèse qui est honoré par cette nomination ! […] Nous connaissons l’attachement du père Philippe pour sa terre natale qu’il aime rejoindre chaque été pour y retrouver sa maman, sa famille et ses amis. Désormais, il y sera présent toute l’année avec la mission de guider le peuple de Dieu qui lui est confié. Ayons à cœur de prier pour le diocèse de Basse-Terre, dont nous partageons la joie, et pour son nouveau pasteur, Monseigneur Philippe GUIOUGOU. Que l’Esprit Saint le guide et le fortifie pour accomplir la mission qui lui est confiée ! Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis en France

La jeunesse guadeloupéenne

Mgr Philippe Guiougou succède à Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre de 2012 à 2021, année où il atteint la limite d’âge de 75 ans. Le diocèse a été administré pendant la période de transition suivante par l'archevêque de Fort-de-France, Mgr David Macaire.

En Guadeloupe, Monseigneur Guiougou compte miser sur la jeunesse. "La jeunesse est incontournable, on doit s'appuyer sur elle", revendique l'évêque. "Je ne suis pas un sauveur. Je souhaite être le prophète qui essaie d'être témoin de la parole de Dieu, ce que je veux surtout, c'est de ne pas être seul", confie-t-il.

Son parcours

Au fil des dernières années, Monseigneur Philippe Guiougou a assumé plusieurs fonctions importantes dans l'Église :

Ministères

Vicaire des paroisses de Bondy (entre 2004 et 2012)

Vicaire des paroisses de Bondy Modérateur de l’équipe en charge pastorale de la paroisse Sainte-Geneviève de la Plaine-Saint-Denis (entre 2020 et 2023)

Modérateur de l’équipe en charge pastorale de la paroisse Sainte-Geneviève de la Plaine-Saint-Denis (entre 2020 et 2023) Vicaire épiscopal pour les jeunes (entre 2010 et 2019)

Vicaire épiscopal pour les jeunes (entre 2010 et 2019) Membre du conseil épiscopal (entre 2010 et 2023)

Membre du conseil épiscopal (entre 2010 et 2023) Curé des paroisses de Bobigny (entre 2012 et 2018)

Curé des paroisses de Bobigny (entre 2012 et 2018) Modérateur de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale de Saint-Denis - L’île-Saint-Denis

Modérateur de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale de Saint-Denis - L’île-Saint-Denis Mission d’études au Centre-Sèvres (cycle Croire et Comprendre)

Mission d’études au Centre-Sèvres (cycle Croire et Comprendre) Vicaire général du diocèse de Saint-Denis (en 2019).

Son ordination épiscopale est prévue le dimanche 9 juillet 2023. Une messe d’action de grâce présidée par le père Philippe Guiougou sera célébrée le vendredi 23 juin, à 18h30, en l’église Saint-Pierre de Bondy. La cérémonie sera suivie d’un temps de convivialité à la Maison diocésaine à Bondy.