Le permis à 17 ans à l'épreuve des réalités du terrain

Depuis le 1er janvier 2024, les jeunes français peuvent obtenir leur permis de conduire dès l’âge de 17 ans, contre 18 ans auparavant ; c'est l'une des nouveautés de 2024. L’objectif recherché par le gouvernement est de favoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi des jeunes dès 17 ans.

Nous avons cherché à comprendre les répercussions de cette mesure, sur le terrain, en Guadeloupe. En effet, plusieurs questions se posent.

Les autos-écoles auront-elles la capacité d’accueillir et d’accompagner la clientèle supplémentaire qui se présentera ? Et y aura-t-il suffisamment de créneaux proposés par les inspecteurs, pour l’examen final ?

On aura de plus en plus de jeunes qui vont vouloir s’inscrire. D’ailleurs, avant cette loi, beaucoup nous ont appelés pour avoir des explications sur ce fameux dispositif.

Pour faire face à cette réalité, le gouvernement prévoit de recruter une centaine d’inspecteurs, cette année, pour l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le niveau d’accidentalité, dans l’archipel, préoccupe beaucoup, d’autant plus que les jeunes paient un lourd tribut. Dans ce contexte, on peut se demander si les mineurs ont la maturité nécessaire pour prendre conscience de la responsabilité que représente le fait de conduire un véhicule sur la voie publique.

Par ailleurs, en cas d’infraction ou d’accident, la minorité du conducteur sera-t-elle considérée ?

À 17 ans, les assurances vont-elles couvrir ces jeunes qui seront seuls sur la route ? Que disent les textes et la réglementation. Là-dessus, on n’en sait pas plus, il y a un petit flou. La deuxième chose c’est qu’un jeune, à 17 ans, même s’il est pénalement responsable, civilement il n’est pas responsable, il n’est pas encore majeur. Donc est-ce que les parents n’encourent pas un certain nombre de choses par rapport à cela ?