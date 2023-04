Le prix de la tonne de canne augmentera de 30% sur les 6 prochaines années

Les visages sont détendus, ce samedi 1er avril 2023, à la signature de la convention canne par les planteurs, l'État, la Région et le Département. Ces griffes viennent boucler cinq mois d'âpres négociations durant lesquels se jouait l'avenir du secteur canne.

L'intervention des acteurs publics permet à la rémunération des planteurs de faire un bond. Pour les six prochaines années, leur recette passe de 84 euros à 109 euros voire même 113 euros pour une richesse à 9%. Pour Marie-Galante, elle passe de 71 à 99 euros soit une augmentation de 39% par rapport à la période précédente. La Région, estime que même si cet engagement ne fait pas partie de ses prérogatives directes, il permet au moins de soutenir un secteur encore fondamental dans l'économie locale.

C'est la première fois que la Région signe avec les planteurs. Avec Marie-Galante, sur les six ans de la convention, c'est plus de 12 millions d'euros que nous investissons et je pense que dans l'avenir nous améliorerons notre participation en fonction de nos recettes. Une chose est sûre, nous agissons ainsi pour l'intérêt de la canne et du sucre de Guadeloupe.