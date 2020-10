Leevydjah était dans sa famille, à Poitiers

Ce sont nos confrères de La Dépêche qui l'annoncent ce matin. La jeune fille de 11 ans qui avait disparu depuis trois semaines du domicile de sa grand-mère où elle vivait à Montréjeau, a été retrouvée par les gendarmes, à Poitiers. Une triste affaire de garde d'enfant

Guadeloupe La 1ère •

Elle va très bien, en très bonne forme. Lili a été retrouvée ce jeudi 8 octobre au matin à Poitiers par les gendarmes dont il faut souligner le travail remarquable mené sous commission rogatoire depuis maintenant trois semaines... Les moyens engagés dans le cadre de cette enquête ont été considérables. Je tiens à saluer l'investissement des gendarmes dans ce dossier

C'est Christophe Amunzateguy, le procureur de la République de Saint Gaudens qui l'a annoncée en mi-journée ce jeudi 8 octobre.Une déclaration qui vient conclure trois semaines d'enquête menée par la gendarmerie... Une enquête fructueuse puisqu'elle a permis de retrouver Leevydjah, surnommée Lili, une adolescente de 11 ans qui était portée disparu depuis le 17 septembre. Ce jour-là, elle avait quitté le collège de Montréjeau où elle est scolariée depuis la rentrée, depuis qu'elle est venue vivre chez sa grand-mère à qui sa garde a été confiée.Et visiblement, c'est cette garde qui est à l'origine de l'affaire. Lili est la fille de Ludovic Quistin, un ancien footballeur de la sélection des Gwadaboys, qui a perdu la vie dans un accident de Moto. Depuis, elle a vécu alternativment chez sa mère et chez sa grand-mère à qui sa garde est échue.L'enquête des gendarmes de la brigade des recherches de la compagnie de Saint-Gaudens et des enquêteurs de la section recherches de Toulouse, les a conduits dans plusieurs communes bien loin de Montréjeau, jusqu'à Niort, à Poitiers mais également dans l'Oise et en région parisienne.Pourtant, à mesure qu'ils avancaient dans leurs investigations, les enquêteurs ont aussi acquis la conviction que l'adolescente ne courait aucun danger. Il leur restait ensuite à savoir ce qui s'est vraiment passé.L'enquête a donc abouti ce matin puisque Leevydjah a été retrouvée mais désormais, la justice veut comprendre le contexte de sa disparition puisqu'elle sa mère serait impliquée dans cette affaire. Le quotidien La Dépêche précise ce matin que "six gardes à vue sont en cours. La mère de la victime, et plusieurs proches dont une amie chez qui Lili avait trouvé refuge, sont actuellement entendus dans le cadre de cette garde à vue."