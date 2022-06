Législatives 2022. Justine Bénin et Christian Baptiste se retrouveront pour le second tour dans la 2e circonscription

Dans la 2ᵉ circonscription Justine Bénin, ENS (31,31% des voix) et Christian Baptiste, DVG (26,78% des voix) arrivent en tête du scrutin dans la deuxième circonscription et participeront au second tour de l’élection législative.

Ils étaient 15 candidats pour un siège de député de la deuxième circonscription. 15 candidats désireux de convaincre les électeurs des communes de Saint-François, Sainte-Anne, Petit-Canal, Anse-Bertrand, La Désirade, le Gosier, Port-Louis et le Moule. Elle était attendue... Elle est arrivée en tête. Justine Bénin, députée sortante et nommée au mois de mai dernier secrétaire d'Etat en charge de la Mer, est arrivée en tête de ce premier tour.

Elle obtient ainsi 6 468 voix, soit 31,31% des suffrages exprimés devant son principal challenger, le maire de la commune de Sainte-Anne, Christian Baptiste. Le candidat soutenu par la fédération socialiste de Guadeloupe totalise 5 532 voix, soit 26,78%. Si Justine Bénin se réjouit d'être au second tour, elle regrette les chiffres de la participation. Elle entend faire davantage preuve de pédagogie et défendre son bilan. Elle a répondu aux questions de Laetitia Broulhet : Justine Bénin au 2e tour des élections législatives dans la 2e circonscription • ©Mickaël Bastide Justine Bénin au 2e tour des élections législatives dans la 2e circonscription • ©Mickaël Bastide De son côté, Christian Baptiste se félicite d'avoir mis en difficulté un membre du gouvernement. Christian Baptiste au 2nd tour de l'élection législative dans la 2e circonscription Christian Baptiste et Justine Bénin seront donc le duel du second tour de ces élections législatives marquées par un fort taux d'abstention. En effet, le taux de participation est de 25,31 %, pour ce premier tour. Pour mémoire, il était en 2017, de 25,60 %. Législatives 2022 : résultats définitifs dans la 2e circonscription • ©Préfecture de la Région Guadeloupe 1er tour des élections législatives - Résultats de la 2e circonscription

