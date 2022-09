Les Campus de Fouillole et du Camp Jacob accueillent les 8000 étudiants de Guadeloupe

Sur le campus de Fouillole, les étudiants ont d'abord été accueillis à l'extérieur. Une manière de profiter de pleinement de l'espace du campus et de recevoir les étudiants avec faste pour leur permettre de commencer leur vie estudiantine en découvrant un campus qui sera le lieu où ils passeront désormais le plus clair de leur temps.

Le tout nouveau président de l'Université des Antilles était lui-même présent pour mettre un accent particulier sur cette rentrée, en rappelant aux étudiants sa volonté de promouvoir de nouvelles méthodes d'apprentissage. Occasion pour lui de promouvoir la toute nouvelle application mise en place à cet effet.

La qualité de vie pour nous est très importante. On a un campus encore en travaux, des locaux qui sont réhabilités mais aussi, cette rentrée se place sous le signe de la modernité avec une application pour smartphone et ordinateur, permettant aux étudiants de mieux se situer sur le campus et d'interagir avec l'Université de façon plus efficace. Et surtout, nous allons développer de façon significative les activités culturelles, sportives et artistiques au sein de nos campus.