Les écoles resteront fermées mardi 23 novembre en Guadeloupe "continentale"

Face au "contexte d'insécurité sur les routes", en raison des barrages encore présents sur de nombreux axes, le Rectorat indique que l'accueil des élèves des établissements du primaire et du secondaires reste suspendu, ce mardi 23 novembre.

Guadeloupe La 1ère •

Nouvelle journée de suspension des cours pour les élèves de la Guadeloupe dite continentale. Tandis que ceux de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade pourront suivre normalement leurs heures de classe.

Dans un communiqué, le Rectorat a annoncé qu'en raison des tensions sociales et du trafic routier perturbé par des barrages, il reste difficile pour enseignants, personnels éducatifs et administratifs, et élèves, de se rendre en toute sécurité dans les établissements. En conséquence, l'accueil des élèves dans les écoles, collèges, lycées reste suspendu, ce mardi 23 novembre.