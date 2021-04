Les Guadeloupéens Ysaora Thibus et Yannick Borel, ambassadeurs de l'escrime français 2021

Les escrimeurs Ysaora Thibus, qui pratique le fleuret et Yannick Borel, épéiste, font désormais partie du collectif France Olympique, qui élira les deux porte-drapeaux de la France, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (repoussés à l'été 2021, en raison de la pandémie de Covid-19).

Un honneur qui fait suite à l'élection des deux Guadeloupéens (elle, 30 ans, native des Abymes et lui, 33 ans, de Pointe-à-Pitre) comme ambassadeurs de l'escrime française pour l'année 2021.

L'annonce a été faite ce jeudi 08 avril 2021.

@YsaoraT et @YannickBorel, ambassadeurs de l'année 2021 👑🎉



Vous avez choisi la fleurettiste de @BLR92ESCRIME et l'épéiste du @LSC_Levallois pour être les ambassadeurs de l'escrime pour cette année 2021 !



Bravo à nos deux champions et merci à tous pour votre participation 👏 pic.twitter.com/HEjK7Bv0hC