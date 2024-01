Les réseaux sociaux prisés pour souhaiter une "bonne année"

Moins de sms envoyés, pas plus d’appels pour souhaiter la "bonne année" à leurs proches, les abonnés d’Orange Antilles Guyane ont privilégié les réseaux sociaux et les messageries instantanées cette année !

L’échange de données data mobile toujours plus importants… Orange a communiqué les chiffres des échanges de messages lors de la nuit du réveillon… Et peu de surprises : la communication via les réseaux progresse alors que celle des appels vocaux ou des sms diminue.

20% de plus que l’an dernier… La data croît encore un peu… Au total, ce sont 520 teraoctets de données internet mobile qui ont été échangées par les abonnés Orange Antilles Guyane pour la nuit du réveillon. Une tendance à la hausse qui se confirme puisque l’année dernière déjà, l’augmentation avait été de 30% tout comme l’année précédente.

Un million de minutes d'appel en moins

A l’inverse, le volume des appels passés pour la nouvelle année décroît, 1 million de minutes en moins soit 8% de moins que l’an dernier. Même phénomène côté SMS, mais tout de même encore plus marqué puisque ce sont près de 70% de texto de moins qui ont été envoyés en 2023 par rapport à 2022…

Des résultats qui témoignent de l’importance prise par les applications de messagerie mobile et les réseaux sociaux dans nos vies. Ils se taillent la part belle des échanges de messages pour les vœux de fin d’année. La démonstration d’une tendance plus générale où whataspp et les autres réseaux occupent une place de plus en plus grande et qui continue de croître en matière de communication.