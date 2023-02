Les usagers globalement satisfaits de l’action de la police nationale en Guadeloupe

La police nationale joue la carte de la transparence, une nouvelle fois. Elle a publié les résultats de satisfaction du public. Si les avis des usagers sont majoritairement bons, ce taux de satisfaction est en recul en Guadeloupe, sur un an.

Olivier Lancien, avec Nadine Fadel •

Dans le cadre du devoir de transparence des résultats des services publics, la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) de la Guadeloupe a publié, début février, les taux de satisfaction des usagers des trois circonscriptions où ses forces sont déployées. Selon cette enquête, il s’avère que les trois commissariats de l’archipel enregistrent des avis globalement bons, même si le taux de satisfaction est en net recul.

Ce recul avoisine les 13 points, entre l’étude publiée début 2022 et celle de 2023. Tout de même, 71,8% des 9574 personnes interrogées ont une opinion positive, voire très positive, de la police nationale en Guadeloupe.

Taux de satisfaction global des usagers. • ©DTPN Guadeloupe



Le panel de personnes interrogées, entre les deux études, est plus large.

Trois critères ont été soumis à interrogation : les appels d’urgence aux 17, les prises en charge après accueil physique et, enfin, le traitement des plaintes déposées en ligne.

Appels d’urgence

Le commissariat central de Pointe-à-Pitre met 15 minutes et 20 secondes à intervenir après un appel d’urgence. C’est deux fois plus que dans l’Hexagone, mais ce temps de réaction s’améliore de plus de 4 minutes par rapport à 2022.

Basse-Terre et Capesterre-Belle-Eau font beaucoup mieux que la moyenne nationale.

Délai moyen d'intervention police-secours après un appel au 17. • ©DTPN Guadeloupe

Prises en charge après accueil physique

Des efforts ont également enregistrés à Pointe-à-Pitre, quant à la prise en charge après accueil ; le temps de réaction est moitié moindre qu’il y a un an, mais bien supérieur à la moyenne nationale (moins de 20 minutes), soit 45 minutes pour Abymes/Pointe-à-Pitre/Gosier.

Là encore, Basse-Terre et Capesterre-Belle-Eau sortent leur épingle du jeu.

Délai moyen de prise en charge de l'usager après son accueil. • ©DTPN Guadeloupe

Plaintes par Internet

Bon point pour le traitement des plaintes laissées sur Internet. Dans ce domaine, la Guadeloupe fait mieux que le reste de la France : trois jours de traitement pour Pointe-à-Pitre, quatre pour Capesterre-Belle-Eau et un traitement immédiat à Basse-Terre, alors que le reste de la France met plus de sept jours.

Délai moyen de prise de plainte suite à une pré-plainte en ligne. • ©DTPN Guadeloupe

A PROPOS/

Pour répondre aux attentes fortes des français, en terme de qualité de service, la police nationale a choisi de rendre publics ces indicateurs, afin d’améliorer le service rendu à la population, dans le cadre de la démarche "services publics+". Ils sont mis à jour une fois par an.

Chaque année, à partir de l’enquête nationale sur la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure, le niveau de satisfaction des citoyens est mesuré. Les données affichées proviennent de celle réalisée en 2021 auprès de 9 574 personnes.

Les autres données locales, départementales et nationales sont obtenues à partir d’outils utilisés par la direction centrale de la sécurité publique.