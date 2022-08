Libération et placement sous contrôle judiciaire de Samuel Crail, l'un des dits "Grands frères"

Mis en examen et écroué depuis fin janvier avec 6 autres personnes et un fonctionnaire de police, Samuel Crail, l'un des dits "Grands frères", a été libéré, ce mardi 2 août, pour raisons médicales, et placé sous contrôle judiciaire.

Guadeloupe La 1ère •

Fin janvier, 8 personnes étaient mises en examen, après 96 heures de garde-à-vue, notamment du chef d'"association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et délits en bande organisées". Parmi elles, un fonctionnaire de police et 7 hommes considérés par beaucoup comme des "Grands frères".

Ils sont poursuivis pour des faits commis lors des émeutes urbaines en novembre et décembre derniers. Et notamment, durant la nuit du 26 au 27 novembre, à Pointe-à-Pitre.

Cette nuit-là, des policiers avaient essuyé des tirs à balles réelles dans plusieurs quartiers de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, lors d'une série d'émeutes et de pillages par des gangs locaux en marge du mouvement de grève contre l'obligation vaccinale.

Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre indiquait alors que les violences étaient "parfaitement planifiées et organisées". Plusieurs d'entre eux, dont Samuel Crail avaient été écroués. Après plus de 6 mois de détention provisoire, une grève de la faim en prison, le quadragénaire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, pour raisons médicales, le 2 août, a indiqué l'une de ses avocates Maître Ellen Bessis. S'il rejette les accusations portées contre lui, Samuel Crail a été soumis à une expertise médicale diligentée par le juge d'instruction en charge de l'enquête. Il en résultait que son état nécessitait "une surveillance médicale accrue". L'expert avait alors recommandé "une orientation dans un centre pénitentiaire possédant un service médical adapté à cette surveillance médicale". Le mis en cause n'a pas été placé dans un établissement spécialisé.

Sa demande de libération a été acceptée... Sous conditions : ne pas sortir des limites territoriales de la Guadeloupe

ne pas participer à des manifestations sur la voie publique

se présenter une fois par semaine, au jour convenu avec l'unité, à la brigade de gendarmerie de Petit-Bourg, son lieu de résidence

s'abstenir ou de recevoir certaines personnes listées : les "Grands frères" et d'autres noms cités

ne pas détenir ou porter une arme Toute violation de ces obligations et interdictions pourrait signifier son retour en détention provisoire.

