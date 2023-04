ll y a 100 ans la communauté indienne de Guadeloupe accédait à la nationalité Française.

C’est en 1854, que débute en Guadeloupe l’immigration de travailleurs indiens. A partir de cette période, plusieurs textes de loi vont ainsi favoriser l’élargissement de l’accès à la nationalité française. Oui mais en Guadeloupe, l’application de ces droits de la nationalité n’est pas toujours une évidence et c’est là que débute le combat d’Henri Sidambarom.

Aujourd’hui, l’année 2023, marque le centième anniversaire de la circulaire reconnaissant la nationalité française aux engagés d’origine indienne dans les colonies.

Et c’est cette histoire qui sera célébrée ce soir au Mémorial Acte. L’histoire d’un homme qui a vouée sa vie pour la dignité et les droits des siens.

Henri Sidambarom dans un combat qui aura duré 19 ans a refusé la mise au banc d’une partie du peuple guadeloupéen. Ce soir plusieurs associations ont choisi de rappeler sa bataille juridique pour l’accession à la nationalité française des guadeloupéens d’origine indienne.

Comme une inspiration, le combat d’Henri Sidambarom rappelle les combats menés d’aujourd’hui encore par un peuple qui refuse l’injustice.

Ce vendredi soir, pour comprendre et pour rendre hommage, le rendez-vous est au Macte dès 18h30

Au programme des lectures déambulatoires, des danses et des musiques traditionnelles indiennes et une conférence débat animée par des juristes, des historiens et l’arrière-petit-fils d’Henri Sidambarom.

