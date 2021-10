Logements sociaux : au Moule, les Barbadines goûtent à la réhabilitation

Coup d'envoi lancé pour la réhabilitation de la résidence Les Barbadines au Moule. La résidence fait partie du parc des logements sociaux de la SIG. Les travaux devraient durer près de deux ans. Un projet qui a été présenté en fin de semaine dernière.

Barbara Pelmard avec Ludivine Guiolet-Oulac et Rémi Defrance •

Construite en 1993, la résidence Les Barbadines située à Morel, Le Moule, et géré par le bailleur social la SIG va bientôt changer de visage. Dans quelques mois, d'importants travaux de réhabilitation et de confortement sismique vont ainsi débuter : notamment la reprise des salles de bain, des façades et leurs mises en peintures, le rajout d'éléments structurels et des travaux de toitures Au total, 261 appartements sont concernés pour un investissement de plus de 12 millions d'euros.

A (re)voir le reportage de Ludivine Guiolet-Oulac et Rémi Defrance