Loi Taubira : 10 années de mariage pour tous

Partager :

Il y a 10 ans, le mariage homosexuel était au coeur des débats à l'Assemblée nationale. Cette loi pour "le mariage pour tous" portée par la garde des Sceaux Christiane Taubira a été adopté le 23 avril 2013, et promulguée 1 mois plus tard. Un moment historique, mais le chemin fut long et particulièrement difficile. 10 ans après, qu'en est-il de cette loi qui a déchainé les passions, y compris en Guadeloupe.

Eric Stimpfling •

Le 23 avril 2013, l’Assemblée nationale adopte en 2e lecture la loi autorisant le mariage pour tous. Un texte qui fait aussi débat chez les élus de l'archipel Un texte qui est loin de faire l’unanimité chez les députés guadeloupéens.

Eric Jalton a voté pour. Hélène Vainqueur Christophe était absente le jour du vote. Gabrielle Louis

Carabin et Ary Chalus, eux, ont voté contre. Trois mois plus tard, la loi trouve sa première application en Guadeloupe. Le 13 juillet, Serge et Eric se

marient à la mairie de Sainte Anne.

L’évènement a attiré plusieurs centaines de curieux. Un mois plus tard, nouvelle cérémonie, cette fois, à Capesterre Belle-Eau. Là encore de nombreux

curieux. Mais le couple originaire de la Guadeloupe a préféré se faire discret. Dix ans plus tard, où en sommes-nous, le mariage pour tous est-il entré dans les mœurs ? Ces

questions, nous les avons tentés de les poser à ceux qui avaient participé au vote à l’Assemblée

Nationale en 2013.

Mais Eric Jalton et Ary Chalus n’ont pas donné suite à notre demande d’entretien.

Nous sommes alors allés au Moule, commune dirigée depuis plus de 30 ans par Gabrielle Louis

Carabin. Madame le maire demeure toujours opposée au principe du mariage pour tous mais

applique la loi, sans état d’âme. 46 mariages de personnes de même sexe célébrés en Guadeloupe en 10 ans Reste la question : combien de mariage pour tous ont-ils été célébrés ? Il n’existe aucun chiffre

officiel alors à défaut, nous avons contacté le service d’état-civil des 32 communes du département.

46 unions homosexuelles ont été célébrées en 10 ans, c’est peu, voir anecdotique si on compare aux

quelques 10 000 mariages classiques enregistré au cours de la même période.

Pour la sociologue, Stéphanie Meylon Reinette, les codes ont changé, les affirmations sexuelles ont

également évolué, le mariage pour tous n’est plus la norme.



Pour autant, le mariage pour tous garde encore quelques adeptes. Le prochain sera célébré le 16 mai à la mairie de Sainte Rose

Partager :