Lucette Michaux-Chevry reçue aujourd'hui par les juges du parquet national financier

Harry Durimel, avocat de Michel Cau

AUDITION MICHEL CAU

HISTORIQUE DE L AFFAIRE

Serge Tournaire et Bénédicte Depertuy, deux juges d'instruction du parquet national financier parisien, sont en Guadeloupe pour entendre Lucette Michaux Chevry, pour l'époque où elle était présidente de la CASBT, et maire de Basse-Terre. Sur la table, les dossiers A2S et G2R, des affaires de corruption, d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, faux et usage de faux.Ce matin, Lucette Michaux-Chevry a choisi la discrétion pour traverser, avec son avocat, les couloirs du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pître où elle va être reçue et entendue par les deux juges.Auparavant, hier, les auditions ont débuté avec les deux chefs d'entreprises Michel Cau et Guy Doukhan. A la fin de cette double audition, seul le conseil de Michel Cau a accepté de s'exprimerPour bien comprendre les circonstances de cette affaire, retour sur ses principales étapes.