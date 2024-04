Lycée de Baimbridge : pas d’eau, pas de cours, sauf exceptions

Une casse sur le réseau d’eau est à déplorer depuis trois jours, au détriment des usagers de plusieurs secteurs des Abymes et de Pointe-à-Pitre. Le lycée de Baimbrigde est dans le périmètre concerné. Les cours n’auront pas lieu demain. Les concours et examens sont maintenus.

Guadeloupe La 1ère •

"En raison d’une casse sur le réseau d’eau (...) les cours du Lycée général et technologique de Baimbridge vaqueront demain" (mardi 30 avril 2024), indique le proviseur Jean Dartron, dans un communiqué. Dans ce contexte de manque d’eau potable, "seuls les concours et examens sont maintenus", précise le chef d’établissement. "La reprise des cours se fera le jeudi 02 mai, selon les emplois du temps", complète-t-il, à l'attention des élèves et de leurs parents.

Le fait est qu’il ne devait pas y avoir cours, mercredi, en raison de la fête du Travail (1er mai).

Et, en effet, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a informé les usagers des Abymes et de Pointe-à-Pitre qu’une casse est à déplorer sur le réseau depuis trois jours.

De nombreuses zones sont impactées par cette situation : Le Raizet, Massabielle, Chemin des petites Abymes, le boulevard de l’Hôpital, la polyclinique, Raphaël Cipolin, Lafont, morne Udol, morne Boissard, Vatable, Mortenol, Fonds Laugier, morne Jolivière, Monmartre, Institut Pasteur, morne Bernus, Grand-Camp, Bergevin, Lauricisque, Chauvel, route Jean Ignace, route de Besson, Dugazon, RN5, morne Caruel, morne Mamiel, route de l’ancien aéroport, Vieux-Bourg, cité Fleuret, route de la Piscine, Terrain Cayol, Pages et Anquetil.