Lycée hôtelier du Gosier : deux cuisinières à l'honneur

©Patrice Gonfier et Olivier Duflo

Lycée hôtelier : deux cuisinières à l'honneur • ©Patrice Gonfier et Olivier Duflo

Partager :

Ne parlez plus du lycée des Métiers de l'hôtellerie et du tourisme mais du lycée Violetta Chaville et de son atrium Carmélite Jeanne. Les deux éminentes cuisinières gosiériennes ont été mises à l'honneur hier, mercredi 15 mai, au sein de l’établissement.

Patrice Gonfier et Olivier Duflo •

Elle était la reine des cuisinières et le lycée de l'hôtellerie et du tourisme, au Gosier, portera désormais son nom : Violetta Chaville, présidente du Cuistot mutuel devenu l'association des Cuisinières de Guadeloupe. Pendant plus de 20 ans, elle a marqué l'histoire de la gastronomie créole. C'était la reine des cuisinières, c'était son surnom. Mais elle a surtout défendu la culture créole et le costume créole. Freddy Marchal, fils de Violetta Chaville Les deux éminentes cuisinières gosiériennes ont été mises à l'honneur hier, mercredi 15 mai, au sein de l’établissement. • ©Olivier Duflo Une autre grande dame de la cuisine créole a été honorée : Carmélite Jeanne. Elle donne son nom à l'atrium, lieu de rassemblement au coeur du lycée. Elle a fait de Saint-Félix, un haut lieu de la cuisine créole. Un dombré fait par Mme Jeanne avec des morceaux de queue et de viande de bœuf salée, c'était l'un des meilleurs dombrés que l'on a mangé. Et surtout, elle faisait des crabes farcis avec des accras. C'était, comme on dit, un "tété dwèt". Eddy Barthélémy, fils de Carmélite Jeanne

Partager :