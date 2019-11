Une maison d'accueil pour rompre l'isolement des séniors

Peut-être une réponse à l'isolement dont souffrent bon nombre de personnes du "troisième âge". « Nou byen kotesit » est une maison d’accueil pour les « 60 ans et plus ». Elle est ouverte depuis le 4 novembre à Nérée aux Abymes.

Cette maison a été financée par la conférence des financeurs qui réunit le Conseil Départemental, l’ARS, la Sécurité Sociale et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). C’est un espace accueillant, chaleureux et coloré qui n’a rien à voir avec un EHPAD ou une maison de retraite.On peut d'ailleurs s'y inscrire tout au long du mois de novembre. Les ateliers débuteront le 1er décembre.L’objectif est donc de sortir les seniors de l’isolement, de la solitude et de leur proposer un autre espace de vie que leur propre maison.Et c'est tout ce qui motive l'ouverture d'une telle maison d'accueil pour les aînés.Les horaires de cette maison d’accueil située à Nérée aux Abymes : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h à compter du 1er décembre.Un numéro pour contacter l’équipe de « Nou byen kotesit » : 0 590 91 28 81