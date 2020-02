La Maison de naissance de Moudong à Baie-Mahault continuera d’accueillir les futures mères

Son éventuelle fermeture, comme celle d'ailleurs de toutes les maisons de naissance en France, avaient ému tous ceux qui ont fait le choix de cette option pour mettre au monde leur enfant. Après réflexion, le gouvernement a choisi de laisser l'expérience se poursuivre.

Guadeloupe La 1ère •

Les maisons de naissance sont des structures où les sages-femmes réalisent l’accouchement physiologique des femmes, après les avoir suivies tout au long de leur grossesse. Les sages-femmes assurent ainsi un accompagnement médical débutant avant le sixième mois de grossesse.

Ce suivi de proximité très régulier permet de repérer d’éventuelles anomalies et de répondre aussi aux questions des parents.

Ils la disaient menacée et s'étaient d'ailleurs mobilisés pour elle le 17 novembre dernier à Goyave (Voir : La Maison de naissance a ses défenseurs ). Ils savaient en effet qu'après les cinq années d'expérimentation, le gouvernement s'interrogeait sur la poursuite ou non des activités des Maisons de naissance. Des avis contraires s'opposaient en la matière. ( Voir : Les acteurs de la Maison de naissance s'interrogent sur son avenir Depuis mardi, 18 février 2020, le Gouvernement a annoncé sa décision : Il choisi de pérenniser les maisons de naissance pour donner suite à la fin de l’expérimentation et le rapport positif d’évaluation de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). De fait, comme les sept autres Maison de naissance répartie sur le territoire national, "Le Temps De Naître", située à Moudong Baie-Mahault, pourra poursuivre ses activités, avec le soutien de l’ARS.