© O. Garrett-Alaïs

Christelle Martial Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© O. Garrett-Alaîs

ILAIZA SHABAZZ

Cette jeune maison d’édition fait un énorme coup et à l’occasion de la sortie mondiale du livre en français, La fille de Malcolm X, est de passage chez nous.Ce mercredi, elle animera un atelier pour enfant, à la médiathèque du Lamentin. Et demain, elle animera deux tables rondes à la Créole Beach au Gosier.Pour ‘’Roots Editions’’ ce livre est l’occasion de proposer à nos enfants des lectures, visant à leur forger une conscience de leur histoire riche.En attendant Christelle Martial a feuilleté les pages de cet ouvrage et rencontré Ilaïza Shabazz