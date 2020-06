Au revoir Claude

Claude Céprika a été inhumé ce samedi 20 juin à Capesterre de Marie Galante. Le journaliste passionné de sports, singulièrement de vélo, a été accompagné sur la dernière étape de son parcours terrestre par un peloton massif de parents, d’amis, mais aussi d’anonymes.



Julien Babel, Eddy Golabkan et Jean- Marie Mavounzy •

Le roi de la petite reine

Dernière étape

Claude Céprika cultivait un amour éternel pour les sports, notamment le cyclisme. L’annonce de sa disparition a suscité un vif émoi dans le « monde du sport » mais pas seulement ; chez nous et au-delà de l’archipel.En tant que journaliste, et même à titre personnel parfois, il avait en effet suivi diverses manifestations sportives, toutes disciplines confondues et sillonné les parcours de nombreuses épreuves dans les outremers, l’hexagone, et la Caraïbe entre autres.Journaliste complet, il était apprécié de ses collègues et de toute la profession.C’est au son de la sirène des voitures officielles que Claude a « lâché le peloton » pour finir en solitaire. Il avait 54 ans. Il repose désormais au cimetierre de Capesterre de Marie- Galante.Comme ceux dont il a passionnément décrit les exploits, les victoires et les défaites, Claude était lui aussi un Champion.Merci Claude !Les obsèques de Claude Céprika avec ce reportage d'Eddy Golabkan et Jean- Marie Mavounzy :