Marie-Galante : des professionnels du tourisme débordés

C’est demain le 15 août, jour férié et, donc, de farniente et de réjouissances, pour bon nombre de Guadeloupéens. Les îles du Sud sont particulièrement prisées, pour l’occasion, le jour de l’Assomption étant aussi celui des fêtes communales de Terre-de-Haut, de La Désirade et de Grand-Bourg. Plus moyen de trouver ni hébergement, ni voiture de location, à Marie-Galante, actuellement !

Les acteurs touristiques de Marie-Galante se frottent les mains, en cette période de grandes vacances scolaires. Les visiteurs Guadeloupéens et les touristes se pressent dans l’île, réputée pour son calme, sa richesse culturelle, ses paysages et plages idylliques et la gentillesse de ses habitants. Mais celle que l’on surnomme la "Grande galette" ou "L’île aux cent moulins" n’est pas extensible. Si bien qu’actuellement, il est quasiment impossible d’y trouver un hébergement saisonnier, ni même une voiture de location.

Le fait est que nous sommes en plein week-end prolongé du 15 août, date que beaucoup cochent pour se rendre sur place, car la fête patronale de Grand-Bourg est célébrée le jour de l’Assomption. Tant mieux pour l’activité économique et tant pis pour ceux qui s’y sont pris à la dernière minute pour prévoir leur déplacement ! Beaucoup d’appels, mais pratiquement tous mes confrères aussi sont complets, en termes de location de voitures. Marie-Galante aujourd’hui est prise d’assaut. C’est mle cas pendant les grandes vacances et aussi pendant la période touristique. Imaginez-vous que je suis complet jusqu’au 19 ! Larry Caneval, loueur de voiture à Marie-Galante Il faut dire que, depuis quelques années, nous avons du monde à l’occasion de toutes les fêtes qui se tiennent à Marie-Galante. Il y a beaucoup d’activité dans le contexte de fête patronale, ça donne de la valeur ajoutée pour la population et pour Marie-Galante. Daniel Manicord, loueur d’hébergements saisonniers à Marie-Galante Pour autant, les professionnels n’envisagent pas de développer les solutions d’hébergement. Vous savez, il n’a qu’un 15 août, il n’y a qu’un Festival Terre de Blues par an. Ce n’est pas pour un week-end qu’on va étoffer l’offre. D’ici deux semaines, à partir du 28 août, il n’y aura plus personne à Marie-Galante, jusqu’en novembre, à peu près ! En attendant, il faut payer les impôts et les charges des biens ! Daniel Manicord, loueur d’hébergements saisonniers 15 août : Marie-Galante, the place to be ? Puisqu’on parle de Marie-Galante, évoquons quelques évènements prévus, pour la fête patronale de Grand-Bourg. Un concert live est annoncé, avec Jean-Marc Ferdinand, Patrice Hulman, Orlane, Rachel Allison, Jacques D’Arbaud et S.Rise. Par ailleurs, une charte de jumelage doit être signée, avec le territoire Kalinago de La Dominique.

