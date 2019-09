Max Mathiasin désigné pour représenter le pôle Guadeloupe à la mission d’évaluation de la loi sur l’Université des Antilles

Pour mettre fin au blocage suscité par l’absence de parlementaire de la Guadeloupe au sein de la mission d’évaluation de la loi sur l’université des Antilles, un accord a été trouvé entre la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale, Bruno Studer, et le président de la Délégation aux Outre-mer, Olivier Serva.

Ainsi, ce mercredi 18 septembre, Max Mathiasin, député de la 3e circonscription de la Guadeloupe a été nommé à l’unanimité rapporteur sur la mission d’évaluation pour la Délégation aux Outre-mer.

Il participera donc pleinement aux différents travaux de la mission et rédigera un rapport qui sera présenté conjointement à celui des rapporteures de la Commission des Affaires culturelles, Josette Manin et Danièle Hérin.

Le prochain déplacement de la mission en Guadeloupe et en Martinique devrait avoir lieu en décembre.