La MDPH va améliorer l'acceil et la prise en charge des personnes en situation de handicap

La mobilisation de novembre dernier a porté ses fruits. Plusieurs associations de défense des droits des personnes en situation de handicap s’étaient mobilisées en novembre dernier pour une meilleure prise en charge par la MDPH. Elles ont obtenu gain de cause.

O. Lancien •

Alain Lascary Porte-Parole de la délégation

Regroupées sous la bannière de France Assos Santé, les associations dénonçaient des retards dans les prises en charges des dossiers et leur traitement, par la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Des retards qui ont pour conséquences de créer des situations de grande précarité. Plusieurs autres dysfonctionnements ont aussi été listés, au nombre desquels l’accueil des personnes en situation de handicap (Voir : Un combat pour la dignité des personnes en situation de handicap Une réunion a eu lieu ce vendredi matin à la MDPH du Gosier, à huis clos, et à la sortie, la délégation était satisfaite.Pour autant elle ne baisse pas les bras et va poursuivre le suivi des dossiers.