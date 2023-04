"Une grande fierté d’avoir un évêque Guadeloupéen", "il a une voix qui nous emmène à se poser, à réfléchir", "un homme simple, proche des gens", "Le messie est arrivé !"... les très nombreux fidèles et la communauté catholique a été dithyrambique, ce dimanche, au sujet de Monseigneur Philippe Guiougou, à l’issue de la messe qu’il a célébrée à la cathédrale de Basse-Terre.

Nadine Fadel, avec Paul-Henri Schol •

Monseigneur Philippe Guiougou est actuellement en déplacement en Guadeloupe, depuis vendredi 21 et jusqu’au dimanche 30 avril 2023. L’ordination du nouvel évêque nommé du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sera célébrée le 9 juillet prochain. Mais en amont, l’homme de Dieu a tenu à venir à la rencontre des fidèles et de la communauté catholique de l’archipel, lors de cette "visite fraternelle".

C’est ainsi qu’il a fait ses premiers pas au sein du diocèse.

Dès l’aéroport, vendredi, le nouveau Pasteur a reçu un bel accueil.

Samedi, une séance de travail a réuni le nouvel évêque de Guadeloupe et l’administrateur apostolique du diocèse Mgr David Macaire.

Mgr Guiougou et Mgr Macaire, à l'issue de leur séance de travail - 22/04/2023. • ©Gilbert Pincemail

Ce 22 avril, Mgr Guiougou était l’invité de Yasmina Yacou, dans le journal Guadeloupe Soir :

Mgr Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe nommé, Invité de Guadeloupe Soir - 22/04/2023. • ©Itw de Yasmina Yacou - Guadeloupe La 1ère, TV

Et, ce dimanche matin, dès 6h30, il a célébré la messe dominicale, à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, dans le chef-lieu. Une immense foule s’est déplacée de toute la Guadeloupe, pour l’occasion. Voici un aperçu de cette célébration, avec les ressentis de fidèles, du curé de la cathédrale le Père Gérard et de chef de choeur Gérard Vienet :

Messe célébrée par Mgr Guiougou à Basse-Terre : les Catholiques présents heureux ! • ©Lydia Querin et Paul-Henri Schol - Guadeloupe La 1ère

Mgr Philippe Guiougou a célébré la messe dominicale, à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre - 23/04/2023. • ©Lydia Quérin

Mgr Philippe Guiougou a célébré la messe dominicale, à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre - 23/04/2023. • ©Paul-Henri Schol

Durant la semaine, Monseigneur Philippe Guiougou va enchainer les prises de contact, il présidera plusieurs célébrations eucharistiques, notamment à Capesterre-Belle-Eau, à l’église Saint-Michel du Raizet et à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Il rencontrera les prêtres, les diacres, les religieuses, les personnels du diocèse, laïcs et s’entretiendra de même avec les autorités civiles locales.

Le nouvel évêque de Guadeloupe consacrera aussi du temps à sa famille et ses proches, singulièrement à sa mère âgée de 90 ans.