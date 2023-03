Mgr David Macaire à la rencontre des malades et des soignants du CHUG

Il n'avait pas pu être là en février pour présider la messe des malades. David Macaire a donc choisi de venir présider la messe dans la petite chapelle du CHIG ce dimanche. Une présence de l'Administrateur Apostolique du diocèse de Guadeloupe qui est loin d'être anodine puisqu'elle souhaitait avant tout rassembler toute la communauté de cet établissement encore divisée en raison de la crise sanitaire

Des crispations sociales et des divisions entre pro et anti vaccins, il n'en aura pas été question au cours de cette célébration présidée par Mgr David Macaire au CHUG. Pourtant, bien qu'il ait simplement répondu à la demande de l'aumonier et de ses collaborateurs, l'Administrateur du Diocèse n'ignore pas la réalité du terrain où cette messe se déroule. D'ailleurs le bik à l'entrée de l'hôpital aurait tôt fait de le lui rappeler.

Pédagogique comme toujours, il a choisi de mettre en exergue le rôle du soignant pour les malade, un rôle bien plus profond que la seule mission curative, où celui qui soigne doit d'abord aimer son patient. Une dimension qui donne encore plus de valeur à la vocation de soignant.

Pour l'aumônier du CHUG, il s'agissait avant tout de réaffirmer la présence de l'Eglise au milieu de cette communauté faite de malades et de soignants.

Une présence qui aura beaucoup marqué les soignants, les patients et même certaines familles qui ont tenu elles aussi à participer à cette célébration.

En repartant, David Macaire n'a pas manqué d'évoquer la personne du futur évêque de la Guadeloupe que la Pape doit nommer. En attendant, il continuera de mener de paire sa mission d'Archevêque de la Martinique et d'Administrateur Apostolique du diocèse de Guadeloupe, de Saint Barthélemy et de Saint Martin.