Mise au point de la CAF dans le dossier des personnes en situation de handicap

La Caisse d’Allocations Familiale, répond aux difficultés soulevées par les associations d’aide aux personnes en situation de handicap. Elles avaient souhaiter alerter les autorités compétentes sur leurs situations. La CAF a souhaité clarifier son implication dans ces dossiers

Patrick Divad, directeur de la Caisse d’Allocations Familiale

Une semaine après la mobilisation des 18 associations affiliées à France Assos Santé Guadeloupe, qui avaient fait un coup de force à la MDPH de Périnet Gosier pour alerter les autorités compétentes sur leurs situations et mise en cause dans les discussions entre la MDPH et les associations, La CAF tenaitt à faire le point les dossiers qui la concerne.Elle se dit très attentive à la situation des personnes porteurs de handicap et pour cela, elle a noué des relations suivies avec les associations. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour réduire les délais d’attente concernant la gestion administrative des dossiers…D’ailleurs la CAF rappelle que France Assos Santé ainsi que les autres associations en charge des personnes en situation de handicap sont régulièrement reçues à la CAF pour faciliter et améliorer le quotidien de ces personnes.En 2018, la CAF a versé 106 millions d’euros à 10 000 bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés en Guadeloupe et Saint-Martin…Le délais de traitement est de 14 jours.