En mode Covid, les cuisinières de Guadeloupe ont bel et bien célébré leur saint patron

Tradition respectée : la fête des cuisinières s'est tenue, ce samedi 15 août, à Pointe-à-Pitre. Crise sanitaire oblige, il n'y a pas eu de défilé, dans les rues de la ville, mais les autres ingrédients étaient bien là.

Nadine Fadel •

Moment de communion et de partage : la fête des cuisinières 2020 a été célébrée, ce samedi 15 août 2020, à Pointe-à-Pitre.Ces dames ont pu profiter, pour honorer leur patron Saint-Laurent, de la toute récente réouverture de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Le site a été rouvert, hier, après plusieurs mois de fermeture, pour la réalisation de travaux d'urgence, d'électricité et d'étanchéité.La journée a débuté, donc, par la traditionnelle messe, en présence d'un nombre relativement réduit de personnes, dans le respect des gestes barrière, contre la Covid-19.Ambiance festive, à l'intérieur de l'église, avec la chorale :Après la messe, les cuisinières ont procédé à une distribution de gâteaux et autres délices, dont ont profité les badauds présents sur le parvis de Saint-Pierre et Saint-Paul, équipés des masques de rigueur.La fête s'est achevée sur un moment de partage, réservé aux membres de l'association et leurs invités, afin de limiter les interactions entre personnes, comme l'a précisé Solène Mayo, membre de l'association des cuisinières, au micro d'Alexandre Houda et Daniel Querin :