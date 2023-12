Morne-à-l'Eau lutte contre l'habitat insalubre dans le cadre du projet "Cœur de Grippon"

Plus de 10 ans après le démarrage du projet d’EcoQuartier "Cœur de Grippon" en centre-ville de Morne-à-l’Eau, voilà la phase de concrétisation. Ce matin, une délégation composée d’élus et de partenaires de l’habitat s’est rendue sur le terrain afin de réaliser un diagnostic des habitats de la population.

Lydia Quérin, Daniel Quérin (avec Y.Y.) •

Le centre bourg de Morne-à-l'Eau se renouvelle... Depuis plusieurs années, la commune s'est lancée dans une vaste opération qui intègre les principes du développement durable.

En février 2020, Morne-à-l'Eau a reçu le label EcoQuartier, décerné par le ministère chargé de la Ville et du Logement. Ce label vient récompenser les communes qui innovent. Les critères reposent sur la qualité de l’air, la gestion économe de l’énergie, de l’eau, des déchets, la mobilité, la diversité des logements ou encore la cohésion sociale. Leur objectif : favoriser l’émergence de nouvelles façons de concevoir, construire, gérer et vivre au cœur des territoires.

La démarche de "l’ÉcoQuartier Cœur de Grippon", est axée sur la rénovation du bâti par la reconquête des "dents creuses" et des "friches". Face au vieillissement de la population, l’amélioration de l’habitat (OPAH-RU) constitue un levier puissant d’amélioration du cadre de vie des citoyens.

D'où cette visite de terrain à laquelle ont participé élus et partenaires sociaux. Afin de faire un diagnostic et visiter une centaine de maisons et ainsi entamer une réhabilitation.

Au sein de l'EcoQuartier "Coeur de Grippon" d'un périmètre de 54 hectares, la municipalité et ses partenaires ont défini trois projets prioritaires : l'église Saint-André, la médiathèque, la requalification de la rue Achille René Boisneuf.

Joana Girard, cheffe de projet à la ville de Morne-à-l'Eau est interrogée par Lydia Quérin :