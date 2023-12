Noël : les élèves du lycée Coeffin solidaires des enfants hospitalisés au CHU

Parce que le sourire d’un enfant vaut tout l’or du monde, surtout si celui-ci est hospitalisé, les lycéens du Conseil à la vie lycéenne de "Charles Coeffin" ont décidé de mettre en place une action de solidarité, en faveur de jeunes pris en charge au CHU. Les porteurs de projet récolteront des fonds lors d’un dîner prestige le 8 décembre prochain, achèteront des cadeaux, puis les distribueront dans dix jours au Pôle parent-enfant de l’hôpital.

Décembre est un mois où la solidarité s’exprime de multiples manières ; à l’approche des fêtes, beaucoup ont une pensée pour ceux qui ont besoin d’attention.

Parmi les bonnes âmes qui entendent faire un geste, il y a les élèves et professeurs du Conseil à la vie lycéenne (CVL) du lycée "Charles Coeffin" de Baie-Mahault. Ils sont à l’origine du projet "Lanmou et solidarité pou Timoun CHU".

Il s'agit d'une initiative que nous avons mise en place en partenariat avec l'association des restaurateurs des Îles de Guadeloupe. Nous organisons un dîner de prestige le 8 décembre 2023, avec pour objectif de collecter des fonds afin d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés au pôle Parent-Enfant du CHU de Guadeloupe. Kaïna Nebor, vice-présidente du CVL du lycée "Charles Coeffin"

Ainsi, une soirée sera organisée le vendredi 8 décembre, au sein même du lycée. Le repas sera préparé par le chef Jean-Noël Miguel. Un orchestre est également prévu. Seront présentes plusieurs personnalités invitées pour l’occasion, dont des chefs d’entreprise, ou encore des représentants des collectivités.

L’apothéose de cette initiative aura lieu le mercredi 13 décembre, au Pôle Parent-Enfant (PPE) du Centre hospitalier universitaire (CHU), à Palais Royal, aux Abymes. Ce jour sera celui du "Nwel an chanté du PPE", un moment festif à partager avec les enfants pris en charge sur place ; tous auront un présent. Le but est que ces derniers vivent un Noël mémorable et joyeux, malgré les circonstances.

Nous avons dans l’idée de créer une impulsion, pour la jeunesse guadeloupéenne, pour les différents lycées guadeloupéens, à ne pas hésiter à se lever et à créer des actions citoyennes, afin de rendre les autres heureux et de créer de réels impacts dans la société. Mathieu Fundéré, élève de Terminale, élu au CVL et au conseil d’administration du lycée Ch. Coeffin

La marraine de l’évènement est en effet le médecin généraliste, maire de Grand-Bourg et présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, le Dr Maryse Etzol. Cette dernière a été étonnée d’être choisie par ces jeunes qui, selon elle, ne la connaissaient pas ; elle se trompait.

Je suis très honorée et je les remercie. Leur action est de porter un plus dans le quotidien d’enfants malades et qui, du fait de leur hospitalisation, sont coupés de leur famille, de leurs camarades de classe. Les lycéens ont pensé à faire une action de grande envergure. Moi, cela me parle beaucoup, parce qu’en tant que médecin, cela m’a renvoyée au professeur Berchel ; je lui fais souvent un petit clin d’œil, parce que c’est lui qui m’a formée sur la prise en charge d’un enfant. C’est donc avec beaucoup d’émotion que j’ai accepté ce rôle de marraine. Maryse Etzol, marraine du projet "Lanmou et solidarité pou timoun CHU" (ITW Kréyol)

Moment d'échange autour du projet "Lanmou et solidarité pou Timoun CHU", entre les lycéens et la marraine Maryse Etzol - 04/12/2023. • ©Christian Danquin

Ce projet, outre son aspect solidaire, est aussi une action pédagogique. Il encourage les lycéens à s’impliquer dans leur communauté et les initie à la gestion de projet.