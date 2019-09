Une nouvelle classe Préparatoire Intégrée des Instituts Nationaux Polytechniques s'ouvre en Guadeloupe

MOSTAFA FOURAR RECTEUR D ACADEMIE

ARY CHALUS PDT DE LA REGION GUADELOUPE

L'ouverture de cet INP Caraïbes s'intègre dans la volonté du ​​​​​​rectorat d'accompagner les élèves vers plus d'ambition en matière de niveau de qualification post-bacLa classe Prépa des INP est une formation de 2 ans, évaluée par un contrôle continu, qui permet aux élèves d'entrer dans plus de 30 écoles d'ingénieurs du réseau des INP sans passer de concours. Ce type de formation s’adresse à des élèves d’un bon niveau et ambitieux qui souhaitent vivre une expérience complémentaire en sus de leur scolarité.Ce dispositif reposera sur un partenariat entre l’académie de la Guadeloupe, la Région Guadeloupe et le Groupe INP.L’INP Caraïbes recrutera en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre et Miquelon mais aussi dans l’hexagone.