Nouvelle journée de mobilisation dans l’éducation nationale

C’est la Fédération Syndicale Unitaire, la FSU, qui mobilise aujourd’hui l’ensemble des personnels de l’éducation nationale affiliés à sa fédération. D'ores et déjà, la situation sur le terrain s'annonce difficile. L'accès de plusieurs établissements était impossible ce mardi matin

Francois-Joseph Ousselin •

Tony Pioche, Secrétaire général du SNUipp-FSU

Une mobilisation qui prendra la forme aujourd'hui d’une assemblée générale à laquelle la FSU convie ses membres et ses sympathisants ce matin à Boisripeaux aux Abymes. Objectif : mobiliser les troupes pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Pour Tony Pioche, le secrétaire général du SNUipp-FSU, la tache ne sera pas facile. Mais il faut persévérer.D'ores et déjà certains incidents sont signalés sur le terrain. A Bouillante par exemple, les accès de collège ont été cadenacésRappelons que, lors du mouvement du 5 décembre dernier, les services de l'Education Nationale et les établissements scolaires avaient été particulièrement impactés :(*) Taux de participation au mouvement de grève des enseignants du jeudi 5 décembre 2019 au niveau académiqueLe taux de participation à la grève des enseignants- du 1er degré est de 60,38 %- du 2nd degré est de 61,17 %