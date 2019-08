Ophély Mézino, une Miss au grand Cœur…

Ophély Mézino Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une poignée de main ferme, un regard pétillant, Ophély Mézino a un charisme inné. La jeune femme sait ce qu’elle veut. Participer aux concours de beauté : un rêve d’enfant.Chaque étape représente pour elle, l’occasion d’aller encore plus loin. Step by Step.Bachelière à 16 ans, elle va entamer deux ans d’école prépa et intégrer une licence de chimie dans l’hexagone, avant son couronnement.Ophély Mézino veut être ingénieure chimiste, et créer sa propre marque de produit cosmétique. Une de ses plus grandes victoires reste la prise de conscience des Guadeloupéens de la réalité des personnes sourdes ou malentendantes de l’archipel. Elle est Coda, enfant entendant de parents sourds1ere dauphine de Miss France, Ophély Mezino pourrait encore porter plus haut les couleurs de la Guadeloupe et de ses combats à l’international.